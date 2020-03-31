РИАМО - 31 мар. Посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок приостановили в Подмосковье, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на официальном портале правительства региона.

В регионе действует режим повышенной готовности в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить: посещение гражданами <…> букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок», — говорится в документе.

В Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса действует режим самоизоляции для всех жителей. Граждане могут покидать место жительства только для покупки продуктов, товаров первой необходимости, для поездки на работу, для обращения за медицинской помощью.

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31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



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- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

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- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

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