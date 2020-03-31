РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Красковский культурный центр во вторник проведет для жителей Люберец онлайн мастер-класс по русской народной песне и викторину, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Во вторник, 31 марта, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия в своих аккаунтах в соцсетях. В 12:00 состоится видео мастер-класс «Виды и жанры народной песни», - говорится в сообщении.
В 15:00 зрителям покажут видеозапись концерта «Пою душою» народного коллектива «Хор русской песни». В 19:00 состоится онлайн-викторина «Чудо-птицы».
Онлайн-мероприятия проводятся в Intagram-аккаунте, в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Присоединяйтесь и проведите свое время интересно и с пользой», - заключается в материале.
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31 МАРТА
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