РИАМО - 31 мар. Столичные власти распорядились временно закрыть букмекерские конторы и пункты приема ставок, расположенные на территории города, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«Временно приостановить <…> посещение гражданами <…> букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок», - говорится в документе.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Москве введен режим повышенной готовности. Ранее в городе приостановили работу ресторанов, кафе, театров, спортклубов и многих других заведений. Жители всех возрастов должны соблюдать домашний режим.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал документ, которым ужесточаются действующие в городе ограничительные меры. Как пояснил Собянин в своем блоге, в сложившей ситуации работающие букмекерские конторы и тотализаторы выглядят странно и соблазняют некоторых граждан на нарушение режима самоизоляции.

«Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу – до особого распоряжения», - добавил Собянин.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения новым коронавирусом. В Москве выявили 1226 случаев заражения. Всего в столице вылечили 70 пациентов.

Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



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