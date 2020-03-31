РИАМО - 31 мар. На фоне угрозы распространения коронавируса и общей волатильности на финансовых рынках жителей Подмосковья освободят от платы за капремонт, решение вступает в силу 1 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Мораторий на взимание платы введут на три месяца.

«Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий - это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что власти региона сделают так, чтобы принимаемые меры не повлияли на срок и качество проведения капитального ремонта домов.

В рамках реализации программы капремонта в Подмосковье ремонтируют фасады кровли, инженерные системы, подвальные помещения, фундаменты, монтируют общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов, обновляют лифтовое оборудование. В 2020 году в программу капремонта внесено 1630 многоквартирных домов, ее реализация улучшит жилищные условия более 110 тысяч семей.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в Подмосковье принят ряд ограничительных мер. Так, введен режим всеобщей изоляции. Также принимаются меры для поддержки граждан и бизнеса.

На сегодняшний день в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом.

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31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



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Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.