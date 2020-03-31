РИАМО - 31 мар. Москвичам не придется платить взносы на капитальный ремонт с апреля по июнь текущего года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года», - говорится в документе.

В Москве из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. В городе закрыты кафе, непродовольственные магазины, фитнес-клубы и многие другие заведения. Всех жителей обязали соблюдать режим самоизоляции.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.

«В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем. Решение принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома», - пояснил Собянин.

Он добавил, что данная мера позволит повысить эффективность режима самоизоляции, поскольку в жилых домах будет находиться меньше посторонних людей.

В России зафиксировано 1837 случаев заражения новым коронавирусом. В Москве выявили 1226 случаев заражения, вылечено 70 человек.

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31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



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Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.