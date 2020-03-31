РИАМО - 31 мар. В подмосковном Серпухове в этом году появятся четыре новых достопримечательности, также получит развитие проект «Туристическая улица», сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«В этом году на территории городского округа будут созданы новые музеи и объекты туристского показа и посещения: интерактивно-развлекательный центр «Резиденция Жар-птицы», Ремесленная слобода под Соборной горой, Музей интерьеров, Музей кукол & Дом мороженого», - сказала Купецкая.

Она добавила, что на улице Ворошилова продолжается реализация проекта «Туристическая улица».

В сентябре 2019 года в Серпухове открыли два новых музея: Музей печати, который расположился в здании типографии 1890 года, и Музей хлеба, который обосновался в гостинично-ресторанном комплексе «Провинция».

В прошлом году экскурсионный поток в Серпухов составил более 700 тысяч человек, туристский поток – порядка 230 тысяч человек.