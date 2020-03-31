РИАМО - 31 мар. В текущем году работы по ликвидации борщевика Сосновского проведут в подмосковном Серпухове на общей площади около 400 гектаров, сорняк будут удалять механическим способом, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«В 2020 году работы по ликвидации борщевика Сосновского будут проводиться на общей площади около 400 гектаров, включая частные территории. 65 гектаров будут обработаны подрядной организацией согласно заключенному муниципальному контракту», - сказала Купецкая.

Она подчеркнула, что работы будут вести механическим способом, поскольку большая часть территории произрастания борщевика находится рядом с водными объектами, в охранной зоне, где применение химикатов недопустимо.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин сообщил, что муниципальные образования Московской области в 2020 году получат порядка 350 миллионов рублей, выделенных на борьбу с борщевиком Сосновского.

Борщевик Сосновского – ядовитое растение. Мощный и живучий сорняк способен вызывать серьезные ожоги. Московская область борется в борщевиком уже несколько лет.