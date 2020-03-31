РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске на очистку дорог от снега и обработку пескосоляной смесью направили 37 единиц техники и 52 человека, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске на региональные и муниципальные дороги на очистку от снега и обработку пескосоляной смесью в ночь с 30 на 31 марта вышли 37 единиц техники и 52 человека», - говорится в сообщении.

На улицы Подольска после резкого похолодания вышли коммунальщики. Всю ночь шел снег. Температура опустилась до минус 5 градусов. Ветер местами достигал 15 метров в секунду.