РИАМО - 31 мар. Антимонопольная служба Подмосковья внесла сведения в отношении ООО «Торг Маркет» в реестр недобросовестных поставщиков, арбитражный суд Москвы признал решение ведомства законным, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России о внесении сведений в отношении ООО «Торг Маркет» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку одноразовых бахил», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения данного обращения управление признало, что действия общества не соответствуют закону. Антимонопольная служба приняла решение о включении сведений в отношении ООО «Торг Маркет» в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество не согласилось с вынесенным решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «Торг Маркет». Суд подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.