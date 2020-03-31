РИАМО - 31 мар. Фельдшерско-акушерский пункт построят в деревне Пущино-на-Наре под городом Серпуховом в этом году, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«В 2020 году мы запланировали строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Пущино-на-Наре. В адресный перечень объектов на проектирование капитального ремонта на текущий год включены пять учреждений здравоохранения», - сказала Купецкая.

Она пояснила, что капремонт в этих учреждениях проведут в 2021 году. В частности, в Серпуховском родильном доме заменят лифты. Кроме того, капитально отремонтируют здания Липицкой амбулатории, детской городской больницы ЦРБ, женской консультации и рентген-кабинет в городской больнице имени Семашко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оптимизировать работу фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Глава Подмосковья отмечал, что медицинские специалисты должны пройти обучение и активно работать с жителями.