РИАМО - 31 мар. На портале mbm.mos.ru доступна образовательная программа ГБУ «Малый бизнес Москвы», которая позволит предпринимателям проходить обучение в формате онлайн, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Количество бесплатных занятий будет регулярно увеличиваться. За обновлениями можно следить в разделе «Обучающие мероприятия», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы – руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, лекции и тренинги помогут развить имеющиеся навыки, повысить компетенции и приобрести новые знания, не выходя из дома. Пройти обучение также можно на портале «Онлайн-академия МБМ».