РИАМО - 31 мар. Участники городских торгов смогут совершить виртуальную экскурсию по трехмерным объектам с помощью компьютера или смартфона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала года 3D-туры подготовлены для 700 объектов московской недвижимости, и еще столько же будет отснято в ближайшее время», - рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам виртуальный формат позволяет сэкономить время участников торгов, предоставляя необходимые данные с экрана. Кроме того, они позволили увеличить конкуренцию в борьбе за столичные объекты недвижимости. В этом году за один лот борются порядка семи претендентов.