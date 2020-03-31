РИАМО - 31 мар. Более 40 тысяч обращений для получения социальных услуг поступило от москвичей старшего поколения на горячую линию +7 (495) 870-45-09, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Порядка 800 волонтеров готовы оказать помощь пенсионерам и горожанам с хроническими заболеваниями. Например, доставить продукты питания, привезти медикаменты или погулять с домашним питомцем.

«Мы создали единую горячую линию, куда можно обращаться по индивидуальным вопросам. За прошедшую неделю на нее поступило более 40 тысяч звонков», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Волонтеры прошли необходимое обучение и работают в своем районе. Они готовы помочь горожанам пережить режим самоизоляции в период нерабочих дней, объявленных с 30 марта.

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31 МАРТА

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