РИАМО - 31 мар. Власти подмосковного Серпухова планируют благоустроить четыре зоны отдыха за счет местного бюджета, также работы затронут площадь Ленина, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Юлия Купецкая.

«За счет средств муниципалитета будут благоустроены четыре общественные территории: возле памятника воинам-артиллеристам на Московском шоссе, сквер маршала М. Ф. Неделина на Бригадной улице, новая зона отдыха у Серпейского пруда, сквер у ДК «Исток», - сказала Купецкая.

Она добавила, что в этом году за счет субсидии благоустроят площадь Ленина и участки прилегающих улиц. Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.

Кроме того, в 2020 году в Серпухове планируется отремонтировать отдельные функциональные зоны в парке «Принарский» и парке имени Олега Степанова.

Купецкая отметила, что ранее на региональном портале «Добродел» завершилось голосование о функциональном наполнении общественных пространств, которые планируется благоустроить в 2021 году. Жители Серпухова высказались о благоустройстве парка «Жемчужина».

«С помощью голосования выяснилось, что жители больше всего хотят видеть в парке благоустроенную набережную с удобными спусками к пруду, детскую площадку, новые лавочки и урны, а также элементы освещения», - заключила Купецкая.