РИАМО - 31 мар. В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 42 человека, их выписали из больниц, на сегодняшний день число выздоровевших от коронавируса пациентов в столице достигло 70, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию – прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У выписавшихся из стационаров пациентов отмечают хорошее состояние.

На сегодня в России зафиксировано 1837 случаев заражения. В Москве выявили 1226 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В столице в связи с пандемией действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только для поездок на работу, выгула собак, посещения врача, похода в ближайший магазин и выноса мусора, а также в случае угрозы жизни и здоровью.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома без веской причины.

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31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.