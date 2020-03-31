РИАМО - 31 мар. Столичные поликлиники продолжат работать в условиях карантина, однако граждан просят отказаться от походов в них в ближайшее время, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

«Мы разделили поток на здоровых людей и людей с признаками вирусной инфекции. Очень просим граждан отложить визиты в поликлинику, если это не повлияет на состояние здоровья. Если необходима медпомощь – рекомендуем вызывать врача на дом», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице усилили надомную службу. Так, дополнительно к этой работе привлечено более 1 тысячи медиков. Людям с хроническими заболеваниями выписываются и выдаются необходимые препараты сразу на полгода.

Ракова также добавила, что выход из дома для получения неотложной медпомощи не будет нарушением режима самоизоляции. При этом лучше пока отказываться от походов в больницы.

В то же время походы на плановые процедуры и операции также не будут считаться нарушением карантина.

«Хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи будут обеспечены гражданам», - отметила Ракова.

На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции в Москве ввели дополнительные меры. Горожане должны находиться на самоизоляции. Жители могут покидать свои дома только для покупки продуктов, товаров первой необходимости, в случае угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.