РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Продуктовые наборы начали выдавать ученикам в школах подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 30 марта родители учеников начальных классов и школьники из льготных категорий граждан (малообеспеченные, многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья) начали получать «сухие пайки», - говорится в сообщении.

В состав набора входят продукты длительного хранения — молоко, крупы, макароны, сахар, консервированная кукуруза, рыбные консервы, сок и сладости. Получить такой набор можно и после снятия карантинных мер у своего классного руководителя.

«Выдача происходит по предварительному заявлению родителей на получение в строго назначенное время согласно графику. Учителя при этом снабжены средствами индивидуальной защиты. Родителям рекомендовано приходить в масках, перчатках и со своей ручкой», - добавляется в материале.

Всего в городском округе планируется раздать почти 19 тысяч продуктовых наборов.

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31 МАРТА

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