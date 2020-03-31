РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Продуктовые наборы начали выдавать ученикам в школах подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
«С 30 марта родители учеников начальных классов и школьники из льготных категорий граждан (малообеспеченные, многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья) начали получать «сухие пайки», - говорится в сообщении.
В состав набора входят продукты длительного хранения — молоко, крупы, макароны, сахар, консервированная кукуруза, рыбные консервы, сок и сладости. Получить такой набор можно и после снятия карантинных мер у своего классного руководителя.
«Выдача происходит по предварительному заявлению родителей на получение в строго назначенное время согласно графику. Учителя при этом снабжены средствами индивидуальной защиты. Родителям рекомендовано приходить в масках, перчатках и со своей ручкой», - добавляется в материале.
Всего в городском округе планируется раздать почти 19 тысяч продуктовых наборов.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
31 МАРТА
- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.
- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»
- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.
- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.
- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.
- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии