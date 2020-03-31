РИАМО - 31 мар. До 12 апреля жители столицы ознакомятся и поделятся мнением о проектах планировки объектов в пяти округах города, такие онлайн-голосования на портале «Активный гражданин» проходят впервые, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, обсуждения коснутся территорий в районах Мещанский, Красносельский, Тимирязевский, Бутырский, Покровское-Стрешнево, Орехово-Борисово Северное и Царицыно. Участники поделятся мнением о представленной планировке пешеходных зон, проектах организации переходов через пути Московских центральных диаметров, а также замены участков газопровода.

«Онлайн-платформа обеспечивает большую доступность, при этом право участия получают именно те москвичи, которых затрагивает проект», - сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Все желающие могут ознакомиться с представленными проектами на сайте ag.mos.ru в разделе «Общественные обсуждения». Принять участие в голосовании могут только жители вышеуказанных районов, а также те, кто на их территории работает. Кроме того, к участию допущены депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты и владельцы земельных участков.