РИАМО - 31 мар. Острый дефицит медицинских специалистов удалось устранить в подмосковном городском округе Серпухов, с сентября в Серпуховской городской больнице возобновят прием онколог и эндокринолог, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава округа Юлия Купецкая.

«Сейчас фактическая потребность в медицинских кадрах составляет 25 специалистов. В сентябре 2020 года после окончания ординатуры в Серпуховскую городскую больницу имени Н. А. Семашко вернутся онколог и эндокринолог», - сказала Купецкая.

Она добавила, что в 2019 году в медучреждения муниципалитета привлекли 73 специалиста. Это позволило ликвидировать острый кадровый дефицит по основным специальностям.

С 2016 по 2019 годы медицинским работникам в Серпухове выдали 37 служебных квартир. В настоящее время 23 врача получают компенсации за наем жилого помещения в размере 50% от стоимости найма. В прошлом году 14 специалистов получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Серпуховские студенты, направленные на целевое обучение в высшие медицинские учебные заведения, получают стипендии из средств муниципального бюджета. В 2019 году стимулирующие выплаты получили 18 человек, поступивших в медицинские вузы и ординатуру. Всего с 2016 по 2019 годы муниципальные стипендии выплачивались 64 студентам.