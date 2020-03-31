РИАМО - 31 мар. Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Это следствие того недопонимания, которое было у многих. У тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию», - сказала Ракова в эфире Первого канала.
Она добавила, что с вводом самоизоляции ситуация значительно улучшилась, так как в начале выходных советом оставаться дома пренебрегали десятки тысяч москвичей.
В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома разрешается выходить для похода в магазин, для поездки на работу, для выгула домашних животных, для обращения за медицинской помощью.
При этом въезд в город и выезд из него не запрещались.
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31 МАРТА
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- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.
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