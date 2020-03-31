РИАМО - 31 мар. Столичные парки на время объявленной в России нерабочей недели подготовили насыщенную онлайн-программу, которая доступна на официальных сайтах и в социальных сетях зеленых зон, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Оставаясь дома, москвичи могут попасть на виртуальною экскурсию по парку Горького, посмотреть видеолекцию об истории создания Гончаровского парка и поучаствовать в интерактивном квизе, который организует Измайловский парк», - говорится в сообщении.

Посетители YouTube-канала парка Горького узнают о создании парков и зон отдыха в первой половине ХХ века, которые появились и повлияли на отношение к досугу в Москве и Ленинграде.

Лианозовский и Гончаровский парки приглашают присоединиться к серии образовательных экскурсий, которые стартуют 2 апреля в социальных сетях. На сайте Таганского парка можно найти расписание виртуальных занятий по ораторскому мастерству, а на странице Instagram Измайловского парка 3 апреля пройдет интерактивный квиз.

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31 МАРТА

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