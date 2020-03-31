РИАМО - 31 мар. На территории подмосковного городского округа Серпухов зарегистрированы более 7 тысяч малых и средних предпринимателей, представители бизнеса могут воспользоваться федеральными, региональными и муниципальными мерами поддержки, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Серпухова Юлия Купецкая.

«На конец 2019 года количество зарегистрированных субъектов МСП составило 7069, из них 4597 - индивидуальные предприниматели. По сравнению с прошлым периодом прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч населения составил 69,87% (440 единиц)», - сказала Купецкая.

Она отметила, что предприниматели могут воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, среди которых предоставление субсидий работающим в сфере промышленности, социального бизнеса, сельского хозяйства и туризма, а также льготные займы, гарантии и поручительства, налоговые льготы, льготный лизинг, программы стимулирования кредитования и так далее.

«На муниципальном уровне также оказываем поддержку предпринимателям. Например, предоставляем субсидии субъектам социального бизнеса, применяем понижающий коэффициент 0,5 при расчете арендной платы для социально значимого бизнеса (аптеки, ветеринарные клиники, книжные магазины, бытовые услуги и тому подобное) – для помещений площадью не менее 100 квадратных метров», - добавила Купецкая.

По ее словам, специалисты администрации оказывают предпринимателям информационную, консультационную и финансовую поддержку. Так, в 2019 году прошел конкурс на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг в социально ориентированных сферах деятельности. По его итогам субсидию на сумму 200 тысяч рублей получил детский развивающий центр «Мятный слон».

Кроме того, в прошлом году организации Серпухова в рамках областной программы поддержки получили пять субсидий и пять гарантий Московского областного гарантийного фонда, а также один льготный займ.