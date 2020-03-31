РИАМО - 31 мар. На вторник в Москве объявлено экстренное предупреждение, ожидаются снег, метель и усиление северного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями», - говорится в сообщении.

Автомобилистам также посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию от машин. Рекомендуется не совершать резких маневров и обгонов. Парковать машину стоит подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

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