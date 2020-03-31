РИАМО - 31 мар. В столице более 500 человек лечатся на дому от новой коронавирусной инфекции и соблюдают режим, в дальнейшем обязательным условием лечения на дому будет круглосуточное предоставление геолокации, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Если пациенту нет 65 лет, заболевание протекает в легкой форме, врач может назначить лечение на дому. В таких случаях не всегда необходимо принимать лекарства. Но когда препараты необходимы – противовирусная терапия бесплатна и доставляется из поликлиники», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что сейчас свыше 500 человек в Москве лечатся на дому и соблюдают режим. Однако есть те, кто режим нарушает, - уже четвертый пациент нарушил карантин, его госпитализировали. В связи с этим круглосуточное предоставление геолокации пациента будет обязательным условием лечения на дому.

Ракова также напомнила, что во время режима самоизоляции нельзя выходить на спортивные площадки у дома. Кроме того, не вводился запрет на въезд в город и выезд из него. Такси также работают без ограничений.

В Москве для всех жителей введен режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. Жители могут покидать свои дома только для покупки продуктов, товаров первой необходимости, в случае угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.