РИАМО - 31 мар. В текущем году в подмосковный городской округ Серпухов планируют привлечь 13,5 миллиардов рублей инвестиций, новые предприятия дадут муниципалитету 1850 рабочих мест, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Юлия Купецкая.

«В общей сложности на территории городского округа реализуются более 20 инвестиционных проектов. По прогнозам общий объем инвестиций в 2020 году составит 13,5 миллиардов рублей. При этом планируется создать 1850 рабочих мест», - сказала Купецкая.

По ее словам, в этом году завершится строительство медицинского центра в микрорайоне Ивановские Дворики, завода по изготовлению топливного оборудования ООО «Вектор», научно-исследовательских лабораторий МОУ «Институт инженерной физики».

«В числе крупных проектов отмечу ООО «Туровский тепличный комплекс» по выращиванию томатов и зелени в деревне Свиненки. Первый урожай здесь должны получить в этом году. В комплексе будет создано порядка 200 рабочих мест», - добавила Купецкая.

Она подчеркнула, что администрация муниципалитета оказывает инвесторам содействие в подборе земельных участков, получении льготных займов и других федеральных и региональных мер поддержки, а также в решении проблемных вопросов.

В 2019 году общий объем инвестиций в городском округе Серпухов составил 9,5 миллиардов рублей. Порядка 1 миллиарда рублей (10,5%) пришлось на бюджетные инвестиции. Их основная часть была направлена на строительство школ, реконструкцию площади железнодорожного вокзала, благоустройство, приобретение жилья для детей-сирот и расселение аварийных домов.