С целью снизить скорость распространения COVID-19, неделя с 30 марта по 5 апреля официально объявлена нерабочей. В это время жителям Москвы и Подмосковья нельзя выходить из дома без острой необходимости. Корреспондент РИАМО сделала подборку порталов, пользуясь которыми можно сэкономить на доставке продуктов, просмотре фильмов, покупке онлайн-тренировок и книг, подробности — в материале РИАМО.

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Продукты и еда

Гражданам запрещено посещать общественные места. В их число не входят ближайшие продуктовые магазины и аптеки. Тем не менее лица, которые хотят обезопасить себя и своих близких, могут заказать доставку товаров на дом. Чтобы пополнить запасы в холодильнике или заказать готовую еду, не покидая квартиры, можно обратиться в:

– «Сбермаркет» доставляет продукты и товары из Metro, «Ленты», «ВкусВилла», «Ашана» и «Азбуки вкуса». Используйте промокод «03042020», тогда доставка заказа на сумму от 5 тысяч рублей будет бесплатной;

– Delivery Club по промокоду «workhome» предоставит скидку 30 % на заказ любимых блюд из ресторанов (одноразово);

— «Яндекс.Лавка» бесплатно доставляет готовую еду, воду и продукты.

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Обучение

Впереди нерабочая неделя, а это означает, что у многих появится время, которое можно уделить себе. Например, «прокачать» уже имеющиеся знания или получить новые навыки. Некоторые платформы онлайн-обучения на время карантина предоставляют скидки на курсы или бесплатный доступ к своим интеллектуальным продуктам. Чтобы научиться чему-то новому, попробуйте заглянуть сюда:

– школа английского языка English for 2 дарит две недели бесплатного обучения. Чтобы получить доступ к урокам, нужно написать сообщение со своим именем и номером телефона в Instagram компании;

– на обучающем портале «Нетология» пользователям доступен раздел с бесплатными занятиями по направлениям: маркетинг, бизнес и управление, дизайн и UX, программирование, аналитика, MBA. Также до 31 марта на сайте «Нетологии» действуют скидки до 40 % на приобретение платных курсов;

– «Яндекс.Практикум» обучает будущих веб-разработчиков, аналитиков, дизайнеров и других интернет-специалистов;

– на сайте проекта «Открытое образование» собрано более 300 курсов и лекций разных направлений от ведущих вузов РФ;

– портал Coursera открыл бесплатный доступ к более чем 3800 курсам и 400 специализациям. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрироваться;

– виртуальная школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education сделала бесплатными 46 онлайн-уроков;

– учебный центр «СКБ Контур» обучает бухгалтеров. Некоторые онлайн-программы на портале доступны бесплатно по промокоду «УЧИСЬДОМА»;

– на сайте «Хекслет» можно бесплатно ознакомиться с 20 курсами по программированию.

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Тренировки

Для людей, ведущих активный образ жизни, важно заниматься даже когда фитнес-клубы и спортивные площадки закрыты. С этой задачей помогут справиться комплексы онлайн-тренировок для дома. Заручиться материалами и экспертной помощью бесплатно в этом непростом деле помогут:

– FitStars по промокоду «ИММУНИТЕТ» дает 70 % скидку на все домашние тренировки;

– на сайте федерального проекта «Спорт — норма жизни» собраны воедино большое количество онлайн-сервисов и приложений для занятий спортом для разных уровней подготовки;

– Adidas Training by Runtastic дарит пользователям премиум подписку и бесплатный доступ ко всем тренировкам на 90 дней;

– фитнес-клуб Lomov gym закрылся на карантин, но для своих подписчиков тренеры ежедневно проводят занятия в прямом эфире в социальной сети Instagram;

– известный блогер Александра Митрошина сделала скидку на покупку своего курса домашних тренировок с гантелями. Вместо 1999 рублей комплекс занятий обойдется в 999 рублей.

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Культура

сайт министерства культуры РФ

Театралы, меломаны и любители изобразительного искусства могут прикоснуться к прекрасному, не выходя из дома. Многие концертные площадки и учреждения культуры решили не бросать своих фанатов и подготовили онлайн-трансляции концертов и спектаклей:

– на сайте культурно-просветительского проекта «Культура.РФ» доступны тысячи бесплатных материалов: онлайн-спектакли и концерты, виртуальные экскурсии по музеям и многое другое для взрослых и детей;

– на странице Московского драматический театр имени К. С. Станиславского в Facebook можно посмотреть онлайн-спектакли и лекции «Школы современного зрителя и слушателя»;

– на своем сайте Александринский театр публикует онлайн-трансляции спектаклей и другой познавательный контент;

– на сайте театра «Венская государственная опера» открыт бесплатный доступ к видеоархиву и предыдущим постановкам.

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Фильмы

– онлайн-кинотеатр Okko дарит бесплатную 14-дневную подписку на киноколлекцию портала;

– подписка на ivi в период до 15 апреля обойдется всего в 1 рубль;

– «КиноПоиск» тоже порадовал поклонников кинематографа. Промокод «POKAVSEDOMA» обеспечивает пользователям бесплатный доступ к библиотеке фильмов и сериалов, представленных в онлайн-кинотеатре;

– Мультимедийная платформа Wink – это более 5000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Портал работает бесплатно с 17 марта;

– «Мегафон ТВ» сделал бесплатными с 23 марта пакеты «Детский» и «Семейный»;

– документальный кинотеатр Nonfiction предоставляет бесплатную 10-дневную подписку на документальное кино.

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Литература

Многие крупные книжные сайты также поддержали инициативу остаться дома. В качестве мотивации они открыли бесплатный доступ к своим коллекциям электронных книг:

– сервис для чтения книг МуBook по промокоду «STAYATHOME» открывается доступ к стандартной подписке на месяц, а это — 140 тысяч электронных книг;

– «ЛитРес» предоставляет скидку 50 % на покупку книг в онлайн-формате;

– издательская группа «Альпина Паблишер» подготовила на время карантина книжную подборку из 70 изданий, бесплатный доступ к которой открывается с помощью промокода «GIFT_STAYHOME»;

– Smart Reading в рамках акции «Антивирус» открыл бесплатный доступ к обширной библиотеке литературы в жанре нон-фикшен. Предложение действует до 20 апреля;

– на cайте сервиса для чтения журналов Kiozk можно бесплатно ознакомиться с некоторыми статьям, лекциям, обзорам и краткими содержаниями книг. Для этого необходимо ввести промокод «VSEDOMA».

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Детям

Во время нерабочей недели дети остаются дома. На площадках может подстерегать опасность, поэтому малышей приходится развлекать всеми возможными способами. Если лимит настольных игр и прочих семейных развлечений себя исчерпал, вы можете обратиться за помощью к следующим площадкам:

– бесплатная подписка на приложение «Радио Арзамас» открывает доступ к «Детской комнате», где собраны сказки и обучающие подкасты в аудиоформате;

– онлайн-школа «Фоксфорд» на время карантина предоставила бесплатный доступ ко всем образовательным программам для учеников 5-11 класса;

– на сайте проекта «Реши-Пиши» опубликованы задачки и интеллектуальные квесты, решение и прохождение которых поможет детям в период вынужденных каникул «прокачивать» свою логику;

– «Сказка+» — это коллекция современных авторских поучительных и образовательных сказок для детей и их родителей.

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Работа

Если ведение режима особой готовности негативно повлияло на ваше финансовое положение или вы просто не можете сидеть без дела, поищите возможности дополнительного заработка на просторах интернета. В этом помогут следующие порталы:

– «Наймикс» — мобильное приложение для поиска подработки и удаленной работы;

– биржа контента eTXT.biz предлагает подработку в сферах копирайтинга, рерайтинга, переводов и корректуры;

Также найти работу или исполнителя можно в telegram-каналах:

– Workess-Freelance;

– «Частичка»;

– «Новобранец: фриланс без опыта и навыков»;

– «Удаленка».

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Здоровье

Для того, чтобы как можно больше людей оставались дома, медицинские центры начали проводить онлайн-консультации. Некоторые подготовили специальные акции и промокоды для проведения дистанционных встреч со своими пациентами:

– с 23 марта медицинский сервис docdoc бесплатно консультируют по вопросам коронавирусной инфекции;

– на сайте портала «Онлайн доктор» по промокоду «CORONA2019» можно получить бесплатную консультацию врача;

– Teledoctor 24 также проводит бесплатные консультации в режиме 24/7 по вопросам коронавируса;

– ветеринарная клиника «ВетЭксперт» предлагает бесплатные онлайн-консультации ветеринарных экспертов для владельцев домашних животных по промокоду «ВСЕОНЛАЙН».

Материал подготовлен на основе информации из открытых интернет-источников.

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