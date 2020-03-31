РИАМО - 31 мар. На фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 в Москве введен режим повышенной готовности, жители находятся на самоизоляции, что отражается на пассажиропотоке, который сильно снизился, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Тридцатого марта дороги в столице были свободнее на 70%, чем три недели назад. За минувшие сутки на дорогах города зафиксировали на 48% меньше личного транспорта, а также на 39% меньше авто каршеринга. Число ДТП сократилось на 87% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Пожалуйста, изучите обновленные правила нахождения в городе и соблюдайте дистанцию — это сейчас очень важно», - говорится в сообщении.

Пассажиропоток метро, по данным за 30 марта, сократился на 85%, на наземном транспорте — на 74%. Поездок на пригородных электричках стало на 56% меньше обычного, поездки на автобусах из области сократились на 80%. Также на 47% меньше стало поездок на такси.

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31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



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Тимур Рубинов

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- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.