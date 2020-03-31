РИАМО - 31 мар. В столице большинство горожан соблюдают режим самоизоляции после внесенных изменений в указ мэра города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 30 марта жители столицы и Подмосковья могут покидать места проживания только в таких случаях, как вынос мусора, поход в магазин за продуктами или аптеку, а также для выгула домашнего питомца с удалением от дома не более чем на 100 метров. Кроме того, выход из квартиры считается обоснованным в случае угрозы жизни и здоровью, при обращении за медицинской помощью и с целью посещения работы, которая не была переведена на удаленный режим.

«Ужесточение режима уже дало свой эффект — сегодня ситуация улучшилась, большинство москвичей остались дома», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в минувшие выходные парки столицы собрали около 50 тысяч посетителей. На сегодняшний день ситуация изменилась. Дополнительные ограничительные меры, введенные с целью предотвращения заражения коронавирусом, начали давать положительный эффект.

Будни с 30 марта по 3 апреля объявлены в России нерабочими. В эти дни в столице закрыты торговые центры, рестораны, салоны красоты и развлекательные заведения, например, кинотеатры и клубы.

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31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



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Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.