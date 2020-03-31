РИАМО - 31 мар. В течение суток возможностью получить пособие по безработице в размере 19,5 тысяч рублей решили воспользоваться порядка 10 тысяч жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими, чтобы уменьшить распространение коронавируса в стране, дав возможность россиянам остаться дома. Тем, кто потерял работу в Москве, выплачивают пособие в размере 19,5 тысяч рублей. На него могут претендовать горожане, кто в 2020 году работал от 60 календарных дней и более.

«Мы приняли решение поддержать людей, ситуация у которых с работой изменилась из-за эпидемии коронавируса», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за один день после вступления в силу меры поддержки заявки на регистрацию статуса безработного подали порядка 10 тысяч москвичей. При этом на сайте службы занятости за тот же период было зафиксировано более 40 тысяч посещений.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.