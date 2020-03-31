РИАМО - 31 мар. Облачная погода и метель местами ожидаются в Подмосковье и столице во вторник, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 1, в центре - до плюс 1 градуса. В Подмосковье - от минус 4 до плюс 1», - говорится в сообщении.

Ветер северного направления будет достигать 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет, а содержание кислорода в приземном слое воздуха понизится.

Геомагнитный фон во вторник будет преимущественно спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Метеозависимым людям, для которых погодные условия во вторник будут неблагоприятными, рекомендовали наладить сон, найти занятие по душе, выполнять легкие физические упражнения на балконе или при открытых окнах.