РИАМО - 30 мар. Жители Московской области больше всего денег в 2019 году потратили на оплату коммунальных, бытовых, жилищных и транспортных услуг, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Подмосковью.

Так, в прошлом году жители региона всего потратили 5,1 триллиона на платные услуги. Из них 1,5 триллиона рублей заплатили за коммуналку, 804 миллиарда рублей – за бытовые услуги, 673 миллиарда рублей за жилищные услуги и 458 миллиардов рублей ушло на транспортные расходы.

«По данным исследования Росстата «Платное обслуживание населения России, 2019», в сфере услуг наибольшим спросом пользовались работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них россияне потратили 312 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, 263 миллиарда рублей ушло у россиян на ремонт и строительство жилья, а более 130 миллиардов рублей потратили на услуги парикмахерских и салонов красоты.

Также 64 миллиарда рублей ушло на ритуальные услуги, а 50 миллиардов рублей на ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий. За ремонт обуви россияне заплатили 27 миллиардов рублей, а за услуги химчисток и прачечных еще 10 миллиардов рублей.