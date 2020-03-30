РИАМО - 30 мар. На железнодорожных станциях перед кассами и билетными автоматами появляется разметка для соблюдения безопасной дистанции между пассажирами, до конца недели работы выполнят еще на 188 остановочных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Разметку нанесут таким образом, чтобы между каждым человеком в очереди в кассы или билетные автоматы сохранялось расстояние в полтора — два метра. На первом этапе безопасное расстояние между пассажирами обозначат с помощью клейкой ленты, позже — с помощью краски. Сегодня разметка появилась на 37 станциях, до конца недели работы выполнят еще на 188 остановочных пунктах», – говорится в сообщении.

В ближайшие дни ЦППК просит пассажиров ответственно подойти к планированию поездок и по возможности оставаться дома. В случае, если отложить поездку нельзя, необходимо соблюдать базовые правила безопасности: держать дистанцию на станциях и в поездах, тщательнее мыть руки, не трогать лицо и дезинфицировать гаджеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы на улице, в магазинах и транспорте должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. Данная мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Социальное дистанцирование от других людей необходимо соблюдать, находясь на улицах, в магазинах, на общественном транспорте и в других людных местах.

С понедельника в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок, выноса мусора или поездок на работу.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Четыре пациента с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус умерли в Москве, им было от 76 до 86 лет.

- В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом. Причина смерти - осложнения, которые были вызваны обострением хронических болезней.



- Губернатор ответил на некоторые вопросы по мерам борьбы с коронавирусом.

- Оперштаб опроверг продление карантина в Москве до 14 апреля. Решение о сроках будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

- Подмосковные парки временно закрылись на карантин, они недоступны для посещения в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

- Главное о коронавирусе за 30 марта

- Разобрались, куда обращаться за доплатой безработным жителям региона

- Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля. Выходить можно только в случае крайней необходимости, например, в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула собаки.

- Владимир Путин призвал москвичей и жителей Подмосковья отнестись со всей серьезностью к новым ограничительным мерам, введенным в регионе

«Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью», — сказал Путин во время совещания с полпредами.

- Мишустин создал коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом, в задачи которого входит непрерывный сбор и предоставление информации о противодействии распространению болезни.

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка