РИАМО - 30 мар. Инспекторы экологического надзора оштрафовали столичное ООО «Земподряд» на 300 тысяч рублей по причине размещения строительных отходов на участках сельхозназначения, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушившая правила землепользования компания ООО «Земподряд» зарегистрирована в Москве и занимается строительством. Вблизи поселка Останкино в Дмитровском городском округе задержали грузовой автомобиль, водитель которого сбрасывал строительный мусор.

«На месте удалось установить, что техника принадлежит строительной компании. В ходе осмотра обнаружено, что строительные отходы (лом бетона, асфальта, выкорчеванные пни и другое) размещались на двух участках земель сельскохозяйственного назначения. За это нарушители оштрафованы на 300 тысяч рублей. Специалисты Минэкологии рассчитают ущерб, нанесенный почвам», – говорится в сообщении.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов отметил, что совместная работа министерства и администрации городских округов дает отличные результаты.

«Благодаря этому в прошлом году нам удалось увеличить количество выявленных нарушений природоохранного законодательства на 56 процентов, пресечь 62 попытки несанкционированного размещения мусора. Нет сомнений, что в 2020 году сработаем еще эффективнее», – рассказал Воронцов.

Ранее сообщалось, что инспекторы эконадзора и полицейские застали с поличным организаторов незаконной свалки вблизи села Озерецкое Дмитровского округа. По настоянию Минэкологии подъездные пути к участкам, на которые сбрасывались отходы, блокированы. Ведется административное расследование.