РИАМО - 30 мар. С начала 2020 года подмосковная Госжилинспекция проконтролировала исполнение управляющими организациями 45509 заявок, поступивших от жителей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Ведомство контролирует исполнение заявок в Центре управления регионом. В ЦУР жалобы поступают из региональной Единой диспетчерской службы (ЕДС).

«Большая часть из заявок касалась вопросов уборки подъездов — около 6 тысяч заявок. Общее количество поступивших в ЕДС обращений оказалось на 5% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. Это один из показателей улучшения качества работы управляющих организаций Московской области», — сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

В тематический топ-5 решенных управляющими организациями жилищно-коммунальных вопросов вошли также: освещение подъездов и входных групп (более 3,6 тысячи заявок); ремонт подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков (более 3,3 тысячи заявок); окраска и оштукатурка стен и потолков в подъездах (более 3,2 тысячи заявок); устранение неисправностей лифтового оборудования (более 2,5 тысяч заявок).

После того, как житель оставил заявку на портале ЕДС по адресу: eds.mosreg.ru, у управляющей организации есть 24 часа на то, чтобы взять ее в работу, а затем выполнить в срок, установленный в специальном классификаторе.

С 16 марта в ЕДС можно оставить заявку в категории «Дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД».