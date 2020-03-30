РИАМО - 30 мар. Во дворах Подмосковья в текущем году установят 229 детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В этом году по программе губернатора Московской области во дворах Подмосковья будет установлено 229 детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Хайкин подчеркнул, что впервые сами жители выбрали места для установки детских площадок.

В период с 2013 по 2019 годы в Подмосковье установили 1004 детские площадки по губернаторской программе. Все игровые комплексы обеспечены ударопоглощающим резиновым покрытием яркого цвета, оснащены элементами благоустройства: скамейками, урнами, информационными стендами. Наличие разных архитектурных форм на детских площадках позволяет проводить досуг детям от двух до 14 лет.

«Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 7,5 тысяч детских площадок, включая детские площадки, установленные по губернаторской программе», – заключил Хайкин.

С 15 по 23 февраля на портале «Добродел» прошло голосование по выбору мест для установки детских игровых площадок. Органы местного самоуправления сформировали адресный перечень на основании решения муниципальной общественной комиссии, которое приняли по итогам интернет-голосования.