РИАМО - 30 мар. Девятый генерирующий объект, который будет функционировать на основе биогаза, появится в Московской области, конкурс на его строительство уже завершен, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства энергетики.

Объект планируют установить на полигоне ТКО «Тимохово» в городском округе Богородский. Конкурсный отбор проходил с января по март 2020 года, это первый конкурс в новом году. Ранее были отыграны конкурсы на строительство восьми генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.

«Генерирующий объект на полигоне ТКО «Тимохово» станет девятым объектом в Подмосковье, который будет работать на возобновляемом источнике энергии, и первым, функционирующем на биогазе. Подобные установки появятся в регионе впервые, это даст возможность не только получать «зеленое электричество», но и позволит улучшить экологическую обстановку в регионе», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подобные объекты будут располагаться в Торбеево (городской округ Люберцы), Тимохово (Богородский городской округ), Царево (Пушкинский городской округ), Кучино (городской округ Балашиха), Ядрово (Волоколамский городской округ), Непейно (Дмитровский городской округ), Кулаковский (городской округ Чехов), Съяново (городской округ Ступино).

Генерирующие установки на этих полигонах будут перерабатывать свалочный газ в «зеленую электроэнергию». Общая установленная мощность объектов - 16,36 мегаватт, а общий прогнозируемый объем вырабатываемой электроэнергии - 108,2 миллиона киловатт часов.

При этом объект на полигоне ТКО «Тимохово» будет перерабатывать в электричество не свалочный, а биогаз. Общая установленная мощность объекта составит 10,0 мегаватт, а общий прогнозируемый объем вырабатываемой электроэнергии - 72,53 миллиона киловатт часов.

В ведомстве подчеркивают, что эпидемиологическая ситуация в Подмосковье пока не влияет на проведение конкурсных отборов и проектирование генерирующих установок, работа ведется удаленно.