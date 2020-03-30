РИАМО - 30 мар. Общественный транспорт в Подмосковье проходит дезинфекцию, также обязательную обработку проводят в подъездах жилых домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор ответил на самые актуальные вопросы о борьбе с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.

«Что касается многоквартирных домов, ежедневная санитарная обработка — это прямая обязанность управляющих компаний. Нужно понимать, у нас 148 тысяч подъездов и в первую очередь мы стараемся уделять внимание тем домам, где есть люди на карантине. Хотя разделяем беспокойство жителей и мобилизуем управляющие компании», — отметил Воробьев.

Он добавил, что общественный транспорт тоже моют и дезинфицируют.

«Электрички дезинфицируют обычно в депо. Поэтому человека с распыляющим аппаратом в руках вы не увидите. Но это не значит, что ничего не делается. Перед выходом на линию в вагонах проводится полная дезинфекция, в течение дня — обрабатываются поручни. А в «Иволгах» и «Ласточках» работают системы обеззараживания воздуха», — сказал Воробьев.

Губернатор также ответил на вопрос о порядке назначения компенсационных выплат в случае потери работы.

«Чтобы получить 15 тысяч рублей, вам необходимо позвонить в местный центр занятости. Там вам помогут собрать необходимые документы, проверят их, и назначат предварительную встречу, чтобы не нужно было приходить лишний раз», — отметил Воробьев.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 750 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1836 случаев.

В Подмосковье выявили 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 14 человек.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Губернатор ответил на некоторые вопросы по мерам борьбы с коронавирусом.

- Оперштаб опроверг продление карантина в Москве до 14 апреля. Решение о сроках будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

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«Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью», — сказал Путин во время совещания с полпредами.

- Мишустин создал коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом, в задачи которого входит непрерывный сбор и предоставление информации о противодействии распространению болезни.

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



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Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

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- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

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- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

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- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка