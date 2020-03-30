РИАМО - 30 мар. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) отправила письмо в департамент транспорта Москвы, где предложила ввести ряд мер, связанных с работой такси в условиях режима повышенной готовности и пониженного спроса на услуги, сообщается на сайте МТПП.

Председатель комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом МТПП Богдан Коношенко написал письмо руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максиму Ликсутову, где предложил поддержать столичную таксомоторную отрасль. Комитет, в частности, предлагает временно разрешить 20 минут бесплатной стоянки на платных парковках Москвы для всех легальных такси.

«Многие водители сегодня вынужденно переключились с перевозки пассажиров на доставку продуктов питания, лекарств, средств индивидуальной защиты и других необходимых товаров. В связи с изоляцией горожан дома, спрос на подобные услуги сейчас значительно увеличился. Это реальная помощь людям, которые переживают сложные времена, и шанс для водителей такси заработать дополнительные деньги», — отмечается в материале.

Так как сейчас резко снизилось количество заказов, было предложено ужесточить контроль за деятельностью агрегаторов такси, которые начали подключать к своим системам нелегальных перевозчиков, не обладающих необходимыми разрешениями.

Также комитет считает, что необходимо рассматривать случаи, когда агрегаторы передают заказы таким нелегалам, рассматривать как незаконную предпринимательскую деятельность и призывать к ответу по всей строгости закона. По его мнению, такая работа подрывает и без того шаткое положение легальных перевозчиков Москвы, не желающих нарушать закон и соблюдают все нормы и требования.

Комитет обратился к департаменту транспорта с просьбой рассмотреть возможность выделения субсидий малым и средним предприятиям, что работают в сфере таксомоторного обслуживания населения.

В комитете отметили, что субсидии необходимы для покрытия расходов, которые связанны с дезинфекцией автомобилей, с усиленным контролем за средствами защиты водителей и другими мерами профилактики коронавирусной инфекции.