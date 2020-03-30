РИАМО - 30 мар. Инспекторы экологического надзора наказали топливно-заправочную компанию за самозахват и загрязнение водного объекта в Лобне, сумма штрафа составила 240 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Виновником нарушения стало ООО «ТЗК Шереметьево», которое обеспечивает горюче-смазочными материалами аэропорты. С коллектора, который принадлежит обществу, сбрасывались плохо очищенные сточные воды, которые попадали в безымянный ручей, впадающий в реку Альбу (Мещериху).

«С коллектора, принадлежащего обществу, недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в безымянный ручей, впадающий в Альбу. Разрешения на пользования ручьем нарушители не представили <…> Налицо самозахват и загрязнение водного объекта. За это на компанию наложены два штрафа на общую сумму 240 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии», – говорится в сообщении.

Данный случай загрязнения Альбы и ее притоков далеко не первый, который выявили инспекторы эконадзора. В августе прошлого года министерство взяло экологическое состояние реки на особый контроль в связи с участившимися жалобами жителей на сброс сточных вод.

Ранее Минэкологии за загрязнение реки привлекало к ответственности ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «Габовское коммунальное хозяйство». Однако сброс недостаточно очищенных сточных вод в Мещериху продолжился.

По данным ООО «Лобненский водоканал», которое эксплуатирует очистные сооружения, превышение нормативов загрязнения сточных вод постоянно наблюдается у шести компаний, особенно у предприятий по производству костной муки и растительных масел.