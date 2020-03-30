РИАМО - 30 мар. В столице по причине теплой погоды на несколько недель раньше стали появляться раннецветущие растения, специалисты комитета городского хозяйства отмечают их на природных территориях Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Весна в этом году не перестает нас удивлять погодными аномалиями. Удивлена и природа, но, судя по всему, приятно. На теплую погоду она ответила активным цветением», – говорится в сообщении.

В Измайловском лесопарке и в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» заметили желтые цветки ветреницы лютиковой. Обычно они появляются в конце апреля-начале мая. Период цветения ветреницы – 1-2 недели, цветки открываются в солнечную, теплую погоду, а во время дождей и заморозков, ночью – остаются закрытыми.

Разноцветные крокусы, хохлатка плотная, селезеночник очереднолистный, мать-и-мачеха, медуница неясная, пролеска двулистная также распустились в Москве.

На природных территориях парка «Кузьминки-Люблино» в середине марта распустился гусиный лук (желтый подснежник), который обычно цветет в апреле-мае.

По мнению специалистов экоцентра «Пчеловодство», раннее цветение благотворно повлияет на популяцию московских пчел, которые начали вылетать из ульев раньше обычного. Первый собранный мед пчелы обычно оставляют себе на корм и развитие пчелиной семьи, которая весной активно начинает наращивать численность.

Раннецветущие растения нельзя срывать и вытаптывать почву вокруг: обрывая их в момент цветения, человек навсегда лишает растение дальнейшего размножения, ведь семена созревают через две недели после образования плода вместо цветка.

Кусты также радуют своим цветением: волчье лыко распустилось розовыми нежными цветами. В средней полосе России он цветет одним из первых среди кустарников, однако обычно это не март, а апрель-начало мая. К этому растению также следует относиться очень бережно, так как волчье лыко занесено в Красную книгу Москвы.

В марте температура превысила норму на три-шесть градусов.