РИАМО - 30 мар. Биологи второй раз за последние три года подтвердили обитание в Подмосковье черного аиста – редчайшей птицы, занесенной в Красные книги России и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Признаки гнездования птицы выявлены при обследовании территории проектируемого заказника «Лотошинские пруды», в состав которого войдут земли городского округа Лотошино и Волоколамского округа», — отмечается в материале.

Еще несколько лет назад черный аист считался исчезнувшим в регионе, однако в июне 2017 года одиночное гнездо было найдено в Можайском районе (ныне городской округ - ред.). В ходе дальнейших наблюдений птиц зафиксировать не удалось.

«Это редчайшая и очень скрытная птица. Ее относительно часто наблюдают в Калининградской области, на Северном Кавказе и в Приморском крае. В других регионах России черного аиста не видят десятилетиями», — сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

По ее словам, наблюдение осложняется тем, что черный аист – одна из самых «молчаливых» птиц, она крайне неохотно подает голос и редко щелкает клювом.