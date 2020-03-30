РИАМО - 30 мар. В Богородском городском округе в лесном массиве обнаружили останки неизвестной женщины, умершей около трех месяцев назад, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Около деревни Беседы в лесном массиве обнаружены скелетированные фрагменты частей тела неустановленной женщин. По данному факту следственным отделом по городу Ногинску организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Личность женщины в настоящий момент устанавливается.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.