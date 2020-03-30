РИАМО - 30 мар. Подмосковные пенсионеры, находящиеся на домашнем карантине, чаще всего просят волонтеров доставить им продукты и лекарства, а также выгулять собак, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

С момента ввода режима самоизоляции пожилых (26 марта) волонтеры и члены ЕР обзвонили более 112 тысяч подмосковных пенсионеров.

«Больше всего просили оказать помощь жители пенсионного возраста, проживающие в Красногорске, – почти 300 человек, около 100 жителей из Люберец и Фрязина. Всего помощь оказали 1284 людям», - сказал исполняющий полномочия секретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, пожилые просят волонтеров разъяснить им порядок получения выплаты за соблюдение режима самоизоляции. Также пенсионеры переживают за то, что не смогут вовремя оплатить ЖКУ.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 750 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1836 случаев.

В Подмосковье выявили 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 14 человек. В Московском регионе действует режим обязательной самоизоляции для жителей всех возрастов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Губернатор ответил на некоторые вопросы по мерам борьбы с коронавирусом.

- Оперштаб опроверг продление карантина в Москве до 14 апреля. Решение о сроках будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

- Подмосковные парки временно закрылись на карантин, они недоступны для посещения в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

- Главное о коронавирусе за 30 марта

- Разобрались, куда обращаться за доплатой безработным жителям региона

- Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля. Выходить можно только в случае крайней необходимости, например, в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула собаки.

- Владимир Путин призвал москвичей и жителей Подмосковья отнестись со всей серьезностью к новым ограничительным мерам, введенным в регионе

«Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью», — сказал Путин во время совещания с полпредами.

- Мишустин создал коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом, в задачи которого входит непрерывный сбор и предоставление информации о противодействии распространению болезни.

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка