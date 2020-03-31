РИАМО - 31 мар. Во вторник стартует онлайн-программа ВДНХ, благодаря которой можно не выходя из дома побывать на экскурсиях и в павильонах выставки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На mos.ru и в соцсетях пройдут виртуальные экскурсии, лекции и образовательные показы. Зрители узнают об истории ВДНХ, создании павильонов и множество других интересных фактов. Например, пользователи «Одноклассников» в 13:00 узнают об освоении космоса, а на странице центра «Слово» в Instagram речь пойдет об истории русского алфавита.

«(В познавательной программе – ред.) участвуют центр «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград», центр письменности «Слово», павильон «Рабочий и колхозница» и другие знаковые площадки», — отметила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В 16:00 на сайте ВДНХ поведают о создании знаменитого монумента «Рабочий и колхозница», а с 3 апреля «Москвариум» будет показывать кормежку своих обитателей в режиме онлайн.

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