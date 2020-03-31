РИАМО - 31 мар. Экс-председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова похоронят во вторник на Митинском кладбище, сообщает РИА Новости.

Горбунов скончался на 67-м году жизни от тяжелого заболевания. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования семье и близким Горбунова. Градоначальник отметил, что Горбунов внес огромный вклад в становление Мосгоризбиркома и проведение большого числа выборов во все уровни власти.

Валентин Горбунов работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года. В 1995 году он возглавил комиссию. Горбунов ушел с должности в середине марта из-за проблем со здоровьем.