РИАМО - 30 мар. В Московском регионе можно будет сдать тест на коронавирус Covid-19 в 30 отделениях лаборатории «Гемотест», стоимость исследования и забора материала составит 1,9 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы медицинской лаборатории.

«В Москве анализ станет доступен в шестнадцати районах столицы», — отмечается в материале.

Новые отделения открылись на проспекте Маршала Жукова, дом 68, корпус 1; на улице Дубининская, дом 2, корпус 6; на проезде Березовой рощи, дом 10; на улице Ферганская, дом 14/13; на Боровском шоссе, дом 43, корпус 1; на улице Беговая, дом 24 и на улице Бориса Галушкина, дом 3.

В Подмосковье открылись новые отделения в Лобне, Истре, Дмитрове, Люберцах, Нахабино, Серпухове, Троицке, Химках и Мытищах.

Анализ могут пройти те, у кого нет симптомов ОРЗ, но есть сомнения, например, из-за посещения общественного транспорта. Если результат положительный или сомнительный, то биоматериал отправляется на исследование в лабораторию Роспотребнадзора.

Можно сделать предварительный заказ теста на коронавирус нового типа на сайте компании. Там нужно указать свои данные, а в отделении назвать номер заказа администратору. Это сократит время ожидания анализа. Предварительная запись принимается и по телефонам: 8 (495) 532 13 13 или 8 (800) 550 13 13.

Исследования проводят в течение двух дней, результат можно получить по электронной почте и в личном кабинете на сайте «Гемотеста».

Лаборатория просит остаться дома и вызвать врача тех, у кого есть следующие симптомы: повышение температуры, кашель, одышка, мышечная боль, слабость и ощущение заложенности в грудной клетке.

Для безопасности клиентов лаборатория ограничивает количество человек, которые могут находится в помещении одновременно, выдает пациентам одноразовые маски, перчатки и бахилы, дезинфицирует помещения и обеспечивает сотрудников средствами защиты.

С 31 марта лаборатория начнет проводить тесты в Крыму и Симферополе, а с апреля в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Красноярске, Уфе, Рязани, Ставрополе, Владикавказе, Ярославле и других городах.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

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