РИАМО - 30 мар. Количество нарушений правил дорожного движения на подмосковных дорогах за неделю увеличилось в два раза и достигло 680 тысяч, рекордное число нарушений зафиксировали в самом начале «коронавирусных» каникул, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными. Данная мера позволит сдержать распространение коронавируса.

«Из-за массового наплыва дачников количество нарушений выросло более чем в два раза, при этом ежедневно комплексы фиксируют более 100 тысяч нарушений. Рекордное число нарушений за все годы работы системы фотовидеофиксации выявлено в субботу, 28 марта», – сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

Замминистра отметил, что за последнюю неделю в Подмосковье на 18% выросло число автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года трафик вырос в полтора раза. Однако в минувшее воскресенье, 29 марта, зафиксировано снижение количества транспортных средств на дорогах.

Всего с начала года в регионе зафиксировано более 3,8 миллиона нарушений со стороны водителей, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие темпы роста нетипичны для марта, подобный стиль вождения характерен для летнего периода.

Число ДТП за неделю выросло в Московской области на 59%. Самым частым видом аварий с тяжелыми последствиями являются столкновения. Они составляют 55% от общего числа ДТП. Аварии случаются, поскольку водители не учитывают световой день и не сбавляют скорость. Фиксируемый скоростной режим обычно соответствует июлю-августу.

Минтранс Подмосковья напомнил, что на дорогах в регионе работают 1,5 тысячи комплексов фотовидеофиксации. Ежедневно 200 передвижных комплексов меняют места дислокации.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Губернатор ответил на некоторые вопросы по мерам борьбы с коронавирусом.

- Оперштаб опроверг продление карантина в Москве до 14 апреля. Решение о сроках будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

- Подмосковные парки временно закрылись на карантин, они недоступны для посещения в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

- Главное о коронавирусе за 30 марта

- Разобрались, куда обращаться за доплатой безработным жителям региона

- Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля. Выходить можно только в случае крайней необходимости, например, в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула собаки.

- Владимир Путин призвал москвичей и жителей Подмосковья отнестись со всей серьезностью к новым ограничительным мерам, введенным в регионе

«Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью», — сказал Путин во время совещания с полпредами.

- Мишустин создал коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом, в задачи которого входит непрерывный сбор и предоставление информации о противодействии распространению болезни.

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка