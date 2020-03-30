РИАМО - 30 мар. Граждане могут свободно перемещаться из Москвы в Подмосковье и обратно, порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением карантина, будет содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Режим повышенной готовности введен на территории города 5 марта. Объявление данного режима позволяет столичным властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения коронавируса.

«Режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране», — говорится в сообщении.

Общественный транспорт города продолжит работать в обычном режиме. Ограничений для движения личного, служебного и специального автотранспорта не предусмотрено. Службы такси также продолжат работать.

Покидать свою квартиру можно для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить и не переведены на удаленку. При этом горожане обязаны носить с собой паспорт или другие документы для удостоверения личности, к примеру, паспорт моряка, военный билет, служебное удостоверение.

Получение медицинской помощи является основанием для того, чтобы покинуть место проживания. Поликлиники будут работать в штатном режиме. Пожилым горожанам в случае плохого самочувствия нужно вызвать врача на дом без посещения медучреждения.

Все решения о проведении плановых операций принимает лечащий врач. Только он может определить, действительно ли стоит проводить операцию во время повышенной опасности заражения коронавирусом.

Горожане не имеют права выходить на пробежки, а также заниматься на спортивных площадках около дома. Прогулки с детьми в колясках, даже в масках, запрещены.

Все, кто уже находится на учете в органах службы занятости Москвы, а также те, кто встанет на учет в период самоизоляции либо в течение 30 дней со дня прекращения режима, смогут претендовать на выплату пособия.

Вся информация об ограничении передвижений по городу и мерах, необходимых для контроля режима самоизоляции, а также данные об умной системе контроля будут опубликованы на официальном портале mos.ru.

В Москве за сутки подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе зарегистрировано 1226 случаев инфицирования Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Подмосковные парки временно закрылись на карантин, они недоступны для посещения в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

- Главное о коронавирусе за 30 марта

- Разобрались, куда обращаться за доплатой безработным жителям региона

- Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля. Выходить можно только в случае крайней необходимости, например, в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула собаки.

- Владимир Путин призвал москвичей и жителей Подмосковья отнестись со всей серьезностью к новым ограничительным мерам, введенным в регионе

«Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью», — сказал Путин во время совещания с полпредами.

- Мишустин создал коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом, в задачи которого входит непрерывный сбор и предоставление информации о противодействии распространению болезни.

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка