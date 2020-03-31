РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи со вторника начнет показ онлайн ряда спектаклей и документального фильма, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие зрители, публикуем расписание нашей онлайн-программы на эту неделю. 31 марта можно будет посмотреть - «Женитьба Бальзаминова. История одного спектакля», 1 апреля - «Айболит. История одного спектакля», 3 апреля будет опубликован фильм «Железкин. День без человека», а 4 апреля - спектакль «Веселая репка». Время публикаций материалов в 11:00», - говорится в сообщении.

Все видеоматериалы будут доступны на сайте и YouTube-канале театра, а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.