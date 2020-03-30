РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В Подольске увеличили количество полицейских для патрулирования улиц во время режима самоизоляции, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«С 30 марта по указанию ГУВД Московской области увеличена плотность нарядов, осуществляющих патрулирование территорий округа. По суточной норме на охрану общественного порядка ранее заступало 82 сотрудника полиции, 12 автопатрулей. С сегодняшнего дня – это 125 сотрудников, 21 автопатруль. Приданные силы – сотрудники добровольного казачьего сообщества», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что для оповещения жителей на улицах округа задействовано 25 единиц специальной техники.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Подмосковные парки временно закрылись на карантин, они недоступны для посещения в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

- Главное о коронавирусе за 30 марта

- Разобрались, куда обращаться за доплатой безработным жителям региона

- Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля. Выходить можно только в случае крайней необходимости, например, в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула собаки.

- Владимир Путин призвал москвичей и жителей Подмосковья отнестись со всей серьезностью к новым ограничительным мерам, введенным в регионе

«Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью», — сказал Путин во время совещания с полпредами.

- Мишустин создал коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом, в задачи которого входит непрерывный сбор и предоставление информации о противодействии распространению болезни.

- «Яндекс» запустил сервис по подсчету баллов уровня самоизоляции в российских городах-миллионерах.

Яндекс

- Воробьев призвал с пониманием относиться к работе полиции во время режима самоизоляции



- Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года.

- Московские волонтеры доставляют пожилым людям предметы первой необходимости. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

- Дмитрий Медведев призвал серьезнее относиться к коронавирусу

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка